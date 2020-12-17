ВОЗ на безвозмездной основе отправила в Азербайджан 2,5 млн медицинских масок

Из 2,5 миллионов медицинских масок, отправленных сегодня в Азербайджан из штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), миллион масок переданы Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Как передает в четверг Trend, глава азербайджанского офиса ВОЗ Ханде Харманджи в интервью журналистам отметила, что это следует рассматривать как дар от Организации.

«Сегодня офис ВОЗ в Азербайджане также передаст в дар министерству юстиции 250 тысяч масок. Эти средства защиты также будут предоставлены министерству здравоохранения Азербайджана. Мы раздадим их различным учреждениям Азербайджана, с которыми сотрудничаем до конца 2020 года. Надеемся, что это внесет свой вклад в наше общее дело. Мы будем продолжать работать вместе и объединим усилия для борьбы с коронавирусом», — сказала Ханде Харманджи.

Глава Департамента медицинских услуг TƏBİB Фирангиз Алиева отметила, что во время пандемии очень важно бесперебойное снабжение средствами индивидуальной защиты.

«По этой причине мы высоко ценим инициативу ВОЗ о передаче медицинских масок в дар ТƏBİB. Желаем ВОЗ успехов во всех будущих начинаниях», — подчеркнула Алиева.