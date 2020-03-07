ВОЗ: Коронавирус вряд ли исчезнет летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года. Об этом на ежедневном брифинге в Женеве заявил исполнительный директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ Майкл Райан.

По его словам, медики сейчас не располагают информацией, как будет развиваться вирус в различных климатических условиях, и не исключают его способность к распространению в теплые периоды.

«Полагать, что вирус просто исчезнет летом, — напрасная надежда. У нас нет оснований предполагать такое», — сказал Райан.

| 2020-03-07T15:48:14+00:00 7 марта 2020, 16:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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