Восстановление Триумфальной арки в Пальмире оценивается в $1 млн

Работы по восстановлению разрушенной в 2015 году запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» Триумфальной арки в сирийской Пальмире оцениваются, предварительно, в $1 млн. Об этом сообщил Дмитрий Медянцев, президент Ассоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня», которая будет участвовать в восстановлении разрушенного музейного комплекса.

Двадцатиметровая Триумфальная арка была построена из базальта, гранита и мрамора во времена римского императора Септимия Севера в конце II века. Она венчала главную улицу города, по обеим сторонам которой были расположены десятиметровые колонны. 5 октября 2015 года боевики взорвали арку и несколько колонн.

«Мы подготовили меморандум для подписания с сирийской стороной. Он рассчитан на три года работы, в первую очередь там предусмотрено восстановление Триумфальной арки. Предпроектная стоимость работ — до $1 млн. По срокам — не меньше года, потому что много подготовительных работ надо будет провести», — сказал Медянцев.

По его словам, в районе Пальмиры будут изучать исторические карьеры известняка и других пород натуральных камней, из которых в древности добывался камень для строительства города. Затем будет налажена добыча сырья, производство деталей, их монтаж. Поверхность деталей будут специально состаривать. Работы профинансируют из специально созданного фонда, который будет пополняться меценатами.(ТАСС)