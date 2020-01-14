Восстановление «Сыныг Кёрпю» завершается

Часть работ по восстановлению одного из важных исторических памятников Азербайджана «Сыныг Кёрпю» уже завершена.

Об этом во вторник сказал Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Фариз Гусейнов.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на фасаде и настиле моста, а также в караван-сарае.

«Как известно, работы начаты в декабре 2018 года на основе проекта, согласованного между азербайджанской и грузинской сторонами. За это время мост был очищен от мусора, а также был демонтирован бордюр шириной 50-80 сантиметров. Построены опорная стена, реконструировано внутренне убранство караван-сарая. Восстановительные работы на этом объекте уже завершены», — сказал Гусейнов.

Он добавил, что работы полностью будут завершены в течение двух месяцев.В

Напомним, что мост «Сыныг Кёрпю», который согласно решению Кабинета министров Азербайджана от второго августа 2001 года № 132 является архитектурным памятником мирового значения, построен в XII веке через реку Храм.

Отметим, что проект по реконструкции и консервации памятника подготовлен Научно-исследовательским проектным институтом «Азерберпа».