Через несколько дней наступает Новый Год. В молодые годы, в преддверии праздника, обычно думалось о будущем, намечались новые планы. Но проходят годы, и начинаешь больше вспоминать прошедшее. Может потому, что в прошлом осталось больше лет, чем в будущем?

И сейчас, накануне Нового Года, смены дат, окидываю взглядом прошлое и задумываюсь о ближайшем будущем. Оглядываюсь в прошлое и вижу некую черту, фантастические «звездные врата», через которые мы прошли и не сможем вернуться. Этот рубеж поменял нашу жизнь если и не коренным образом, то достаточно ощутимо.

Последние два года, а точнее с марта 2020 года, мы вступили в новую действительность, толчком которой послужила пандемия нового вируса. Туризм впал в кому и только сейчас начал подавать признаки жизни. Неожиданно у меня появилось много свободного времени и возможность поразмыслить. И первый вопрос – что же произошло? Природа еще раз призвала человечество сдать экзамен на зрелость. Особенно ту часть, которую мы называем наиболее цивилизованной. А в экзаменационном билете два вопроса – борьба с пандемией и изменением климата. Найдем правильный ответ, значит, цивилизация будет жить дальше. Нет – начнем все сначала, с пещер и добычи огня трением, а может даже с одноклеточных организмов. А пока с пандемией вроде начали справляться, но изменить деятельность, влияющую на ухудшение климата, пока не можем.

Есть еще проблема, о которой пока серьезно не думаем, но и она скоро заявит о себе и потребует своего решения. Это расточительство. Казалось бы, это нонсенс — вначале съесть много, пополнить запасы жира, а потом с помощью диет, различных упражнений, лекарственных препаратов пытаться сжечь накопленные в организме эти запасы. Но это так. А часть населения Земли, лишенная этих продуктов, просто болеет или умирает. Я не сторонник большевизма – отнять у богатых и поделить между всеми. Наверное, ученые и политики совместно должны решить эту проблему, а мы должны помочь им.

Второе знаменательное событие, которое затронуло в большей мере нас – это освобождение наших земель. Что означает не только возвращение людей в родные края. Вернув свои земли, мы почувствоваои себя гражданами нового Азербайджана, страны, которую не запугать. Страны, которая смело может сказать свое слово. У нас появилась гордость за себя и за наших детей. Мы вернули не только наши земли, мы вернули нашу честь.

А что мы ждем от нового года? Наверное, счастливого будущего для себя и своих близких. Лично я жду побольше радостных мгновений. Пусть маленьких, но почаще. Чтоб не осталось места для скуки и горя. А для осуществления своих желаний в 2022 году кто-то будет мечтать, кто-то молиться, а кто-то учиться или работать. Но что-то мне подсказывает — желания, скорее всего, осуществятся только у последних…

Фуад Расулов, специально для #