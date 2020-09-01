Вопросы к опросу: о граде камней в огород ЦСИ

У футбольных вратарей очень сложная и незавидная судьба. Голкипер может выйти победителем в нескольких выходах один на один с нападающим противостоящей команды, вытащить пару-тройку ударов из «девятки», но все это забудется, если он пропустит гол, а тем паче два или три. Вмиг нарекут «дыркачом». Справедливо? Конечно же, далеко не всегда. Идем далее. Привожу пример из классической литературы. Вспомним роман «Графиня де Монсоро», написанный Александром Дюма-отцом в соавторстве с Огюстом Маке.

Вряд ли погрешу против истины, сказав, что едва ли не все читавшие роман переживали за графа де Бюсси и ненавидели графа де Монсоро. При этом, если вдуматься, то этот самый де Бюсси банально разрушал семью, вступив в сексуальную связь с замужней женщиной и украсив голову ее мужа ветвистыми рогами. Как с ним поквитался де Монсоро — тема отдельной беседы, но по факту читатели во всем мире сочувствуют сластолюбцу, а не жертве супружеской измены. Возможно, это связано с тем, что мужская часть читателей хотела бы видеть самих себя в роли героев-любовников. Но, в любом случае, перед нами еще один пример того, как люди реагируют не разумом, а чувствами.

Данные примеры я привел в свете появившихся в социальных сетях, в Ютуб примеров, мягко говоря, странной реакции на результаты опросов, проведенных Центром социальных исследований (ЦСИ). Напомню, что суть работы ЦСИ состоит в проведении системного анализа динамики развития общественных отношений, в определении существующих тенденций и прогнозировании изменений в этой области, исследовании возможного влияния данных изменений на общество, в изучении общественного мнения, проведении социальных исследований.

Ровно этим ЦСИ и занялся, проведя опросы, целью которых было лучше понять ландшафт малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане. Кроме того, проведенный с 6 мая по 2 июля 2020 года опрос также был направлен на то, чтобы отразить мнение владельцев МСБ о том, как они оценивают механизмы государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Опрос был отправлен 199 предпринимателям по электронной почте. Для этого исследования использовалась структурированная анкета. Всего было подготовлен 41 вопрос.

Объекты МСП, выбранные для этого исследования, охватили три основных сектора: (а) сектор услуг (72,36%), (б) промышленность (20,10%) и (в) сельскохозяйственный сектор (7,54%). Исследование получилось очень глубоким и объемным и, в целом, оно полно критических выводов. Но, в итоге произошло привычное для наших реалий вырывание какой-то части исследования из общего контекста с дальнейшей спекуляцией на заданную тему. Говоря конкретнее, в соцсетях и в Ютуб появляются критические замечания и ролики, на базе всего лишь одного пункта данного исследования. Того, в котором говорилось об отношении владельцев МСБ к политике правительства в период пандемии коронавируса.

Согласно опросу ЦСИ, 37,69% владельцев МСБ заявили, что они очень довольны, 35,68% удовлетворены, 13,07% недовольны, а 2,51% респондентов заявили, что затруднились с ответом. И что вы думаете? Полетели камни в огород ЦСИ, который всего лишь обнародовал мнение представителей МСБ. Мол, быть такого не может, чтобы отечественные представители МСБ так ответили. Мол, притянуто все за уши. Такое может утверждать только тот, кто сам никогда не проводил опросы в Азербайджане.

Со всей полнотой ответственности заявляю, что очень часто респонденты в нашей стране говорят далеко не то, что думают. По разным причинам, начиная от страха за последствия сказанного и до банального незнания сути вопроса. Плюс, многое зависит от того, когда ты спросишь что-то у респондента. На один и тот же вопрос в течении одного и того же дня порой может быть получено два взаимоисключающих ответа от одного и того человека. Поверьте человеку с более чем двадцатилетним журналистским стажем. Сам не раз бывал в шоке.

Этот момент всегда нужно держать в уме, выражая отношение не к чьей-то аналитике, а к данным опроса, проведенного той или иной структурой. Но, всегда же было проще осуждать, чем задумываться. А задуматься, критикующим ЦСИ, при желании, есть о чем. Ведь, по большому счету, в исследовании Центра было очень немало критических выводов. Например, там говорится, что, несмотря на продолжающиеся усилия по развитию этого сектора, экономический потенциал малых и средних предприятий в Азербайджане все еще используется не полностью. Указывается, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на МСБ приходится 60-70% рабочих мест, тогда как в Азербайджане этот показатель составляет 42,9%. Говорится там также о том, что в то время как в странах ОЭСР на МСБ приходилось 60% роста добавленной стоимости, в Азербайджане этот показатель составил 13,4%.

А еще в данном исследовании говорится о том, что 21,61% респондентов заявили, что полностью прекратили свою деятельность. Количество приостановивших свою деятельность составило 21,61%, а 47,24% объектов МСБ сообщили о замедлении темпов роста, и только 9,55% продолжали работать на полную мощность.

Ну, и «вишенка на торт» — 91,46% МСП заявили, что пандемия коронавируса отрицательно повлияла на их доход, что, в свою очередь, повлияло на фиксированные расходы и заработную плату их сотрудников. Только 1,01% респондентов ответили, что коронавирус и меры, принятые в борьбе с ними, положительно сказался на их доходах. А количество владельцев МСБ, которые сообщили об отсутствии эффекта от ковид-19, составило 7,54%. То есть, как видим, критики в исследовании ЦСИ и в словах опрошенных ими респондентов, довольно немало. Но камни в огород Центра по-прежнему летят. По той же причине, что критиканов всегда и везде было больше людей вдумчивых. По той же причине, по которой вратаря, многократно выручавшего команду, не прощают за одну-единственную ошибку. По той же причине, по которой многие читатели всегда были и будут на стороне графа де Бюсси, а не несчастного де Монсоро, который всего лишь отстаивал свою честь.