Вопрос нехватки лекарств для людей с заболеваниями крови будет решен

Республиканская ассоциация больных гемофилией представила Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Национальному центру гематологии и трансфузиологии предложения для решения проблем в сфере обеспечения лекарствами больных гемофилией и другими болезнями крови.

Об этом во вторник сказала Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова.

По ее словам, хотя в настоящее время лекарства для таких больных в Азербайджане закупаются путем тендера, но не у производителя, а через местных дистрибьюторов. Ассоциация предлагает закупать препараты непосредственно у производителя, без участия отечественного дистрибьютора.

Гусейнова отметила, что для закупки концентратов свертывания крови на национальном уровне следует использовать тендеры. В этот процесс также необходимо привлечь клиницистов и представителей Ассоциации.