Вопрос нехватки лекарств для людей с заболеваниями крови будет решен

Республиканская ассоциация больных гемофилией представила Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и Национальному центру гематологии и трансфузиологии предложения для решения проблем в сфере обеспечения лекарствами больных гемофилией и другими болезнями крови.

Об этом во вторник сказала Trend президент Ассоциации Гюльнара Гусейнова.

По ее словам, хотя в настоящее время лекарства для таких больных в Азербайджане закупаются путем тендера, но не у производителя, а через местных дистрибьюторов. Ассоциация предлагает закупать препараты непосредственно у производителя, без участия отечественного дистрибьютора.

Гусейнова отметила, что для закупки концентратов свертывания крови на национальном уровне следует использовать тендеры. В этот процесс также необходимо привлечь клиницистов и представителей Ассоциации.

| 2020-01-28T15:46:57+00:00 28 января 2020, 19:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss