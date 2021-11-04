Вопреки прогнозам международных структур, прочащих Турции 9-процентный рост ВВП в 2021 году, мы ожидаем двузначного роста экономики.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам саммита «Турция-2023», организованного в четверг медиагруппой Turkuvaz.

Глава государства выразил уверенность в том, что благодаря росту производства, экспорта, инвестиций и занятости Турция продолжит развитие, разрушая планы недругов, предрекающих стране беды и кризисы.

Президент привлек внимание к последствиям пандемии коронавирусной инфекции.

Основная нагрузка легла на плечи малообеспеченных слоев населения, в частности из-за резкого роста цен на продовольствие, констатировал президент.

Эрдоган подчеркнул, что власти Турции осознают наличие проблем, с которыми пришлось столкнуться гражданам страны из-за пандемии. «Пандемия нарушила баланс мировой экономики. Мы стремимся минимизировать негативное воздействие этой глобальной тенденции на Турцию», — заверил турецкий лидер.

Эрдоган отметил также, что пандемия выявила наличие многих проблем. В странах Запада произошел резкий скачок в статистике преступности на почве ксенофобии и исламофобии.

По его словам, после сужения масштабов мировой экономики в 2020 году наметилась тенденция к восстановлению, в том числе к экспорте, производстве и туризме.

«Перед лицом кризиса даже ряд развитых стран мира пошли на резкие ограничения в экономике. Но мы пошли иным путем: учли меры по защите от коронавируса и не допустили снижения объемов производства в стратегически важных отраслях. Турция завершила 2020 год увеличением ВВП на 1,8 процента, а в первых двух кварталах текущего года продемонстрировала рост на 7,2 и 21,7 процента соответственно. Уверен, что этот тренд сохраняется», — сказал президент.