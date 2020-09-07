Вопреки коварному вирусу – интерес к ипотечному кредитованию продолжает расти

Кризис пандемии сократил объемы кредитования по линии банков, но почти не отразился на ипотечном кредитовании. Любопытно, что за месяцы ограничительных мер, сопровождавшихся общим падением экономической и социальной активности в стране, интерес населения к ипотеке не только не убавился, но даже пошел в рост.

На это обстоятельство указывают данные Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, сообщающего, что за январь-июль сего года банки увеличили портфель по ипотечным кредитам на 5,9% — до 1 млрд. 900,3 млн. манатов, или 13,4% всего кредитного портфеля финансовых организаций. При этом за июль портфель выданных ипотечных кредитов вырос на 38,2 млн. манатов. В августе тенденция роста ипотечного кредитования продолжилась.

Так, на 1 сентября текущего года объем ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане составил 1 548 301 тыс. манатов, увеличившись к началу августа на 25 549 тыс. манатов, или на 1,7%. При этом в прошлом месяце количество выданных по гослинии ипотечных кредитов увеличилось на 382 единицы – с 29 776 до 30 158. Фонд также назвал сумму кредитов, по которым выданы гарантии и субсидии. В мае она увеличилась на 11 820 тыс. манатов или 12,9% – до 103 161 тыс. манатов.

Повышение объемов ипотечного кредитования хоть и радует, но вызывает вопросы на общем фоне глобального экономического кризиса, стагнации экономической деятельности и падения доходов населения. В довесок этому с начала года фиксируется заметный спад в сегменте банковского кредитования. Кредитно-финансовые организации в январе-июле сократили портфель по бизнес-кредитам и потребительским кредитам, увеличив при этом кредитование ипотеки. Согласно данным Центробанка, на 31 июля кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд. 204,5 млн. манатов, демонстрируя 4,7-процентный спад по сравнению с показателем на конец минувшего года.

Статистика также проливает свет на падающий интерес банков к кредитованию бизнеса — за отчетный период банки сократили совокупный портфель бизнес-кредитов на 4,5% — до 8 млрд. 627,9 млн. манатов или 60,7% всего кредитного портфеля. Портфель потребительских кредитов за 7 месяцев сократился на 9,8% — до 3 млрд. 676,3 млн. манатов. При этом в июле банки сократили портфель по потребкредитованию на 7,7 млн. манатов. Падение объемов кредитования банками бизнеса и населения вызвано карантином и снижением экономической деятельности.

К вопросу о том, почему на этом фоне устойчиво растет ипотечное кредитование?

По мнению опрошенных нами экспертов, тенденция роста объемов ипотеки на волне карантина во многом объясняется стабильно высоким спросом на бюджетные квартиры, строящиеся в рамках социально ориентированного проекта «Льготное жилье» в Ясамальском районе и поселке Говсан Сураханского района столицы. Проект, направленный на создание социального жилищного фонда и решение проблем в этой сфере малообеспеченного населения с последующим улучшением их социального благосостояния, пользовался высоким спросом на протяжении прошлых лет, а в условиях пандемии спрос оставался на стабильном уровне, сказал «Зеркало» эксперт в сфере недвижимости, исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов.

Рост кредитования в сегменте государственной ипотеки не удивляет специалиста, поскольку с самого начала реализации упомянутой жилищной программы желающих приобрести льготные метры многократно превосходил предложение. При прочих равных на 60 тыс. обратившихся за льготным жильем приходилось всего лишь немногим более 300 квартир. Таким образом, льготная ипотека пользовалась интересом у населения все предыдущие годы, а потому, несмотря на кризис, социальный сегмент ипотечного кредитования не теряет свою актуальность. Ведь бюджетное жилье, говорит собеседник, реализуется по сравнительно невысоким ценам, и граждане могут приобретать его в рассрочку с длительным периодом погашения, по низкопроцентному кредиту.

Другой специалист рынка недвижимости Эльнур Фарзалиев считает, что именно государственная — льготная и социальная ипотека диктует спрос на долгосрочные кредиты для покупки жилья. Поскольку в целом коммерческая ипотека не отличается мягким колоритом. Ведь известно, что банковские ипотечные пакеты по карману разве что состоятельным, по общим меркам, гражданам, чья зарплата составляет от 1 тыс. манатов и выше. По этой причине уже долгие годы не утихают дискуссии о возможных способах удешевления ипотечного кредитования. К тому же в условиях месяцев жесткого карантина у иных граждан, купивших квартиры у застройщиков по так называемому внутреннему кредиту, и лишившихся привычных доходов, возникли сложности с оплатой долгов.