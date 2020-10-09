Вооруженные силы Азербайджана не имеют отношение к снарядам попадающим на территорию Ирана

Снаряды, попадающие на территорию Ирана, остаются позади или слева от позиций Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Иране.

Отмечено, что целью азербайджанской армии в ходе контрнаступления являются огневые позиции вооруженных сил оккупанта Армении, расположенные напротив наших войск и на правом направлении фронта: «В то время как снаряды или ракеты, попадающие на территорию Исламской Республики Иран, остаются позади или слева от позиций Вооруженных сил Азербайджана.