Вооруженные силы Азербайджана не имеют отношение к снарядам попадающим на территорию Ирана

Снаряды, попадающие на территорию Ирана, остаются позади или слева от позиций Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана в Иране.

Отмечено, что целью азербайджанской армии в ходе контрнаступления являются огневые позиции вооруженных сил оккупанта Армении, расположенные напротив наших войск и на правом направлении фронта: «В то время как снаряды или ракеты, попадающие на территорию Исламской Республики Иран, остаются позади или слева от позиций Вооруженных сил Азербайджана.

| 2020-10-09T19:04:43+04:00 9 октября 2020, 19:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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