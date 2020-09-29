Война за Карабах в эфире Haber Global

Известный публицист, бывший генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Ибрагим Набиоглы выступил в прямом эфире популярного турецкого телеканала Haber Global.

Гость программы ответил на вопросы известной телеведущей Сайнур Тезель о нагорно-карабахском конфликте и его резонансе в мире. В программе, которая длилась больше часа, состоялся обмен мнениями о взаимоотношениях между Азербайджаном и Турцией, поддержке, оказываемой нашему народу со стороны братской страны, террористической деятельности армянских оккупантов, а также была обсуждена незаменимая роль моральной поддержки со стороны турецкого руководства.

В эфире программы были продемонстрированы заявления президентов Турции и Азербайджана, сделанные в последние дни, озвучены их решительные шаги и необратимые позиции в целях полной очистки Карабаха от террористов.

В ходе передачи экс — депутат, известный общественный деятель Синан Оган и известный журналист Гюнгор Явузаслан, говоря о правом деле азербайджанского народа, выразили уверенность в том, что победа будет за народом Азербайджана.