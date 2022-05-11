Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он глубоко обеспокоен широким распространением голода в различных уголках мира вследствие нехватки продовольствия из-за продолжающейся войны на Украине.

Об этом Гутерриш сказал на совместной пресс-конференции с канцлером и министром иностранных дел Австрии Карлом Нехаммером и Александром Шалленбергом.

«Должен сказать, что я сильно обеспокоен риском распространения голода по всему миру из-за драматической ситуации с продовольственной безопасностью, с которой мы сталкиваемся вследствие войны в Украине», — сказал Гутерриш.

Генсек ООН также рассказал о своем визите в Москву в апреле для встречи с Президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что это было правильное решение: «Поговорить с лидером Российской Федерации было логично. В нынешнем кризисе есть смысл поговорить с любыми другими соответствующими акторами».

Гутерриш отметил, что встреча с Путиным дала конкретные результаты и привела к эвакуации мирного населения из окруженного украинского города Мариуполь: «Думаю, что спасение в результате эвакуации жизней мирных жителей, находившихся в бункерах Мариуполя, стоит того, чтобы ради этого встретиться с любым человеком в любом уголке мира».