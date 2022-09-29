Состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украина вернула четырех морпехов и двух гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Еще больше наших — дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей — четырех морпехов и двух гражданских. Офицеры — Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты — Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские — Андруша Виктория и Майборода Яна», — отметил Ермак.

По его информации, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее увезли в РФ и содержали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

Военные принимали участие в боях за Мариуполь.

«Переговоры об обмене — это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее — свобода украинцев. Именно это стимулирует работать на максимуме эффективности. Обмены продолжаются. Наша цель — вернуть всех наших людей. Над этим работаем нон-стоп, и мы обязательно это сделаем», — отметил Ермак.

Он добавил, что только в этом месяце из плена вернули 235 украинцев.