Финита ля комедия. Российская пропаганда окончательно решила сбросить с себя маску миролюбия, и идет ва-банк. Осознав, что «денацификационная» лапша в Украине уже с трудом лезет в горло россиянам, Москва посредством своих подручных говорящих псов решила на «второе» подать европейское блюдо.

Если официальные власти, скрепя сердце, на последнем дыхании пытаются цепляться за обломки дипломатического этикета, то апологеты кремлевской политики, сорвавшиеся с цепи, рамок уж не ведают.

Приходится констатировать факт, нравится он Первопрестольной или нет: российское телевидение сегодня находится во власти людей, которые на преступной войне против Украины, хотят увековечить свое имя в ранге героя, спасителя Отечества.

И это неудивительно. Как известно, рыба гниет с головы. И если президент России Владимир Путин называет военнослужащих, которые насилуют и убивают ни в чем неповинных мирных жителей Украины, героями, награждая их орденами и медалями, то телеведущим, как говорится, сам Сатана велел.

Нет никакой цензуры (в отношении Украины можно говорить все, что угодно – авт.), ты свободен в своей клетке. Тебе дана полная свобода действий, когда вся твоя извращенная сущность, долгое время запертая под замком лицемерия, может вырваться на свободу.

Российские, якобы, журналисты не преминули воспользоваться такой возможностью. Они пустились в состязание на звание «Кто лучший патриот», не понимая, что на человеческом языке это означает: «Кого Всевышний создал на радость дьяволу».

Претендентов на столь «высокое звание» среди российских телеведущих немало. И все же ближе к заветному дьявольскому ордену телеведущий Владимир Соловьев.

Видите ли, войны с Украиной ему мало. Мало крови, не тот масштаб. К тому же еще на шикарную виллу в Комо (Италия) его не пускают. Невыездной он. Вот и приходится личную шерсть путать с государственной. Тем более, что и путать не приходится. Знаменатель общий.

Итак, «патриот всея Руси» готов объявить войну Европе, НАТО. Новоиспеченный барон Мюнхгаузен российского розлива грозно заявляет, что Россия «перемолет военную машину» Европы, а заодно и граждан, втянутых в конфликт.

«Специальная военная операция, я считаю, переходит в новую стадию. Заметьте, украинцев уже не хватает. Уже пошла речь о том, что страны НАТО будут поставлять де-факто своё оружие. Мы сейчас увидим втягивание не только оружия НАТО, но и его операторов. Ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО, мы сейчас будет перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится, граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО», – отметил Владимир Соловьёв.

Журналист пригрозил странам альянса денацификацией и отметил, что война с Европой, по его мнению, случится в ближайшее время.

«Поэтому, когда эта вся операция закончится, НАТО будет нужно себя спросить «А нам есть, чем защищаться?» и «Нам есть, кем защищаться?». А пощады не будет, денацифицировать нужно будет, судя по всему, не только Украину. Война с Европой, о которой я говорил, с миром, начинает приобретать уже конкретный… А это значит, нам придётся действовать по-другому, гораздо жёстче», – уверенно добавил ведущий.

Откровенно говоря, мы даже и не предполагали, что паранойя- болезнь заразная. Медицина медициной, но факты говорят о том, что Соловьев эту болезнь подцепил «сверху». Но в виду того, что его тонкая душевная организация менее защищена от внешнего воздействия, паранойя у «патриота» приняла необратимый характер.

В его больном воображении не только Украина заполонена «нацистами», но и Европа. И ее нужно «денацифицировать». Соловьев так и не смог сбросить с себя «советскую шинель». Непомерные амбиции СССР не исчезли, они лишь поменяли атрибут: вместо серпа и молота сегодня георгиевская ленточка.

Обратите внимание на чудовищную по своей антигуманной сути мысль бесноватого Соловьева. «…Мы сейчас будет перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится, граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО».

Потомок тех, кто отдал жизни в борьбе против гитлеризма, сегодня повторяет постулаты Геббельса и Гиммлера. Для него, что мирные граждане, что люди с оружием в руках – разницы нет.

Но радует одно: мечтающие о порабощении всего мира Гитлер, Геббельс, Гиммлер и другие высокопоставленные либо покончили с собой, либо были вздернуты на виселице. Но даже для суицида нужна определенная толика мужества. А Соловьев после неудачной «денацификации» мира, скорее всего, нет, не сбежит. Бежать некуда. Он просто сменит окраску, и повторит клише: «Меня не так поняли»…