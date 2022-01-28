Угроза российского вторжения в Украину уже затрагивает права миллионов людей в этой стране и за ее пределами, а последствия реальных военных действий будут еще разрушительнее, заявила международная правозащитная организация Amnesty International (AI). «Новейшая история Украины отмечена конфликтом с участием российских войск в Донбассе и незаконной аннексией Крыма. И там, и там семьи и целые общины были разлучены, а вооруженные люди безнаказанно попирали права гражданских лиц», — указала генеральный секретарь AI Аньес Калламар, слова которой цитируются в пресс-релизе организации, распространенном в пятницу, 28 января.

Калламар предупредила об угрозе жизни как людей в регионе, так и гражданской инфраструктуре, вероятном лишении населения средств к существованию и возможной острой нехватке продовольствия. Кроме того, вооруженный конфликт потенциально может вызвать массовое перемещение беженцев, говорится в заявлении. «Страшно представить, каких масштабов может достичь миграционный кризис в случае эскалации боевых действий в Украине. Это будет гуманитарная катастрофа континентального масштаба, когда миллионы беженцев будут искать защиты в соседних европейских странах», — заявила Аньес Калламар.

Amnesty International напомнила, что российские войска о нарушали международное право в ходе других военных конфликтов в последние годы, в частности в Сирии, и не несли за это ответственности. В связи с этим организация крайне обеспокоена вероятностью их повторения в случае войны в Украине. «История военных интервенций России — будь то в Украине или в Сирии, или ее военная кампания на собственной территории в Чечне — отмечена вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву», — подчеркнула Калламар. (DW)