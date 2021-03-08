Военный вертолет на востоке Турции разбился из-за плохой погоды

Крушение военного вертолета в провинции Битлис на востоке Турции произошло по причине образования неблагоприятных метеусловий из-за резкого ухудшения погоды и возникшей вследствие этого потери экипажем видимости.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил представитель Миннацобороны Турции Пынар Кара по итогам работы экспертов ВС Турции на месте аварии.

Он подчеркнул, что произошедшее никак не связано с состоянием вертолета.

В результате крушения вертолета ВС Турции в провинции Битлис в четверг 4 марта погибли 11 военнослужащих, получили ранения четверо военных. Cвязь с вертолетом типа Cougar прервалась спустя полчаса после взлета.