Российские военные, понимая поражение и неотвратимость наказания за военные преступления в Украине, требуют засекретить их участие во вторжении. Об этом 11 мая сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Корреспондент.нет.

Отмечается, что особый масштаб такие обращения приобрели в частях Воздушно-космических сил РФ.

«Спрятаться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство», — подчеркнули в ГУР.

Украинская военная разведка, в частности, идентифицировала военных преступников из 277-го бомбардировочного авиационного полка и 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО, которые привлекались к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.

По данным ГУР, чтобы избежать ответственности за массовые убийства мирных граждан и соучастие в подготовке таких преступлений российские военные требуют от командования предоставить им фальшивые документы о пребывании на лечении или в отпусках, либо о том, что на момент начала российско-украинской войны они уже не проходили службу.