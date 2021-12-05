Мексиканские военные перехватили два катера с крупной партией кокаина в Тихом океане около побережья страны. Об этом говорится в опубликованном в субботу вечером сообщении министерства военно-морских сил.

В ходе досмотра катеров было обнаружено в общей сложности 1,6 тонны кокаина. Семь граждан Мексики, участвовавших в перевозке наркотиков, задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры. Ожидается, что в ближайшее время им будут предъявлены обвинения. По предварительным данным, перевозку кокаина организовал один из мексиканских наркокартелей.

В начале февраля у берегов северо-западного штата Синалоа военные задержали судно, перевозившее более 2,5 тонны метамфетамина и свыше 100 тыс. таблеток фентанила. Согласно приблизительным оценкам, общая стоимость нелегального груза на черном рынке составляла около 90 млн долларов.(ТАСС)