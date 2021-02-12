Военные Мьянмы помиловали более 23 тыс. заключенных

Мьянманские военные в пятницу объявили о помиловании более 23 тыс. заключенных. Об этом говорится в распространенном заявлении главнокомандующего вооруженными силами страны старшего генерала Мин Аун Хлайна.

«В то время как Мьянма создает новое демократическое государство с миром, развитием и порядком, чтобы превратить заключенных в порядочных граждан, порадовать общественность <…>, Совет государственного управления, согласно конституции, издал указ об амнистии наказаний, полученных до 31 января 2021 года за любые правонарушения», — отмечается в документе. Помилование коснется 23 314 заключенных, в том числе 55 иностранцев.

Так, смертная казнь заменяется на пожизненный тюремный срок без возможности освобождения, а пожизненный срок — на 40 лет заключения. Кроме того, заключенным, которым смертная казнь благодаря прошлым амнистиям была заменена на пожизненное заключение, сокращаются сроки заключения до 50 лет. Что касается отбывающих срок заключения, составляющий более 40 лет, то его сократят до 40 лет, а тем, кто осужден на 40 лет и меньше — снизят на четверть.

Между тем по информации Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, после прихода к власти военных были задержаны 262 человека. На данный момент 241 человек все еще находится под стражей, включая двух людей, приговоренных к тюремным срокам. Кроме того, военные пригрозили судебными преследованиями людям, которые агитируют сотрудников государственных служб примкнуть к протесту, чтобы тем самым парализовать работу ведомств. По мнению военных, людей запугивают и оказывают на них всяческое давление, чтобы они присоединились к Движению гражданского неповиновения Мьянмы.