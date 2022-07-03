Группа военных из Султаната Оман в воскресенье, 3 июля, отправилась на хадж — традиционное для мусульман паломничество по святым местам — в Саудовскую Аравию на военно-транспортных самолетах Королевских ВВС Омана. Об этом сообщает The Times of Oman.

По данным издания, военные паломники вылетели с авиабазы Сиб. В группу вошли военные из султанских вооруженных сил, Королевской гвардии Омана, Королевской полиции Омана и других военных и силовых ведомств. Возглавил группу помощник генерального инспектора по административным и финансовым вопросам Королевской полиции Омана генерал-майор Халиф бин Али бин Насер Аль-Сияби.

«Проведение военной миссии хаджа подчиняется высшим директивам и приказам Его Величества Султана Хайсама бин Тарика, Верховного главнокомандующего», — отмечается в сообщении.

Паломничество в Саудовскую Аравию возобновилось в апреле 2022 года после трех лет перерыва из-за пандемии. Допустимое число паломников для хаджа составляет до 1 млн человек.

В 2022 году совершить паломничество в Мекку смогут лица моложе 65 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Паломники по приезде также обязаны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. (gazeta.ru)