Военнослужащим выделено 803 квартиры в жилом комплексе в Говсане

Госагентство жилищного строительства приступило к реализации очередного государственного заказа, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

На основании обращения комиссии, созданной указом Президента Азербайджана, из 2 962 квартир в жилом комплексе в поселке Говсан Агентство выделило военнослужащим 803 квартиры. Из них 8 — однокомнатные, 22 — двухкомнатные, 472 — трехкомнатные, 301 — четырехкомнатные. Все квартиры полностью отремонтированы, обеспечены кухонной мебелью и отопительными системами.

Напомним, что на основании госзаказа Агентство выделило в Ясамальском жилом комплексе 21, а в жилом комплексе в Говсане — 1 112 квартир.