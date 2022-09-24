Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает тюремный срок до 10 лет за дезертирство или неявку на службу. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщают росСМИ.

Согласно закону, самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, который проходит военную службу по призыву или контракту, будут караться тюремным заключением на срок до от 5 до 10 лет.

При этом россияне, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов, будут нести такую же уголовную ответственность.

Также в новом законе:

Вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен сроком от 3 до 10 лет.

Вводится уголовная ответственность за мародерство сроком до 15 лет.

Иностранцы, которые участвуют в «СВО», смогут получить гражданство РФ по упрощенной системе.

Военнослужащих могут лишить свободы на 10 лет за дезертирство, добровольную сдачу в плен и отказ участвовать в боевых действия.

Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей — на срок от 5 до 10 лет.

Вводится уголовная ответственность за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу на срок от 4 до 8 лет.

Ранее сообщадось, что в ответ на объявление частичной мобилизации в РФ, россияне начали массово выезжать из страны.

А сегодня СМИ узнали о намерении российских властей в ближайшие дни закрыть границу из-за мобилизации.