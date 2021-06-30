«Мы пока что оцениваем повреждения. Было повреждено два здания», — сказал Кирби на брифинге.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в понедельник пострадавших не было, американские силы открывали ответный артиллерийский огонь. (РИА Новости)