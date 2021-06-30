В результате ракетного удара по силам США в Сирии повреждены два здания, сообщил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.
Американская военная база США в районе нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу, сообщил ранее сирийский государственный телеканал «Сурия». Коалиция США подтвердила ракетную атаку на свои силы в Сирии, предварительно, пострадавших нет.
«Мы пока что оцениваем повреждения. Было повреждено два здания», — сказал Кирби на брифинге.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела в понедельник пострадавших не было, американские силы открывали ответный артиллерийский огонь. (РИА Новости)