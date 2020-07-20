Во Францию доставлены самописцы сбитого под Тегераном украинского самолета

Бортовые регистраторы со сбитого под Тегераном украинского пассажирского самолета доставлены для изучения во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице организации в Twitter.

«Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR)», — говорится в сообщении. В нем напоминается, что соглашение о программе технического взаимодействия было подписано между BEA и AAIB 4 июля. «В настоящее время заинтересованные стороны ведут предварительные обсуждения», — сообщает BEA .

Иранское агентство ISNA 31 мая сообщило, что власти Ирана решили не отправлять бортовые самописцы сбитого самолета на Украину. Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняло, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.(ТАСС)