Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Во Франции в пятницу зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса COVID-19 суточный показатель заразившихся — 8 975 инфицированных. Об этом, как передает Интерфакс, сообщает The Guardian.

При этом, как отмечает издание, случаев смерти людей с COVID-19 за сутки не зарегистрировано. Число госпитализированных пациентов продолжает увеличиваться на протяжении шести дней, на данный момент оно составляет 4 671.

По состоянию на 4 сентября во Франции выявили свыше 309 тыс. заражений коронавирусом, почти 31 тыс. человек скончались.