Во Франции задержали подозреваемого в причастности к атаке в Ницце

Накануне неизвестный набросился с ножом на людей в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял «Аллах акбар». Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее терактом.

В четверг, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошли и другие инциденты, направленные против французов. В Авиньоне исламист с криками «Аллах акбар» пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства Франции в Никосии. После серии атак французское правительство ввело план по противодействию терроризму.