Во Франции за употребление наркотиков будут штрафовать на месте

Во Франции за употребление наркотиков полиция сможет на месте выписывать штрафы в 200 евро, сообщает BBC.

Если успеть уплатить штраф за 15 дней, сумму снизят до 150 евро. Но если не заплатить в определенный законом срок, штраф возрастает до 450 евро.

Премьер-министр Жан Кастекс объявил о введении новой системы штрафов во время поездки в Ниццу, где выросло число случаев насилия, связанного с оборотом наркотиков. По словам премьера, новые правила позволят «не откладывать наказание» и таким образом «завершить насилия в повседневной жизни».

Новые правила прежде всего будут тестировать в пяти городах: Ренн, Марсель, Лилль, Кретен и Буасси-Сен-Леже. С сентября 2020, после начала учебного года, они будут работать по всей стране. (korrespondent.net)