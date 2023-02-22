Власти Франции опасаются серьезной засухи весной и летом и с марта введут ограничения на потребление воды на фоне практически полного отсутствия осадков за последний месяц. Об этом сообщил в среду в эфире France info министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу.

«В понедельник, 27 февраля, мы организуем встречу с префектами, чтобы определить, какие меры каждый может принять. Это будут мягкие меры, они начнут действовать уже с марта, чтобы не оказаться в катастрофической ситуации в июне-июле», — сказал министр. Он также сообщил, что уже сейчас в некоторых департаментах действуют ограничения на потребление воды, поскольку «Франция переживает самую сухую зиму с 1959 года».

В свою очередь радиостанция приводит свежие данные от метеорологической службы «Метео Франс», согласно которым с 21 января по 21 февраля в стране выпало менее 1 мм осадков. Специалисты рассчитывают, что этот засушливый период прервется уже сегодня на фоне ожидающихся дождей, однако обеспокоенность у них вызывает и тот факт, что нынешний февраль может стать тринадцатым месяцем подряд, когда температура воздуха стабильно выше климатической нормы.

Ранее «Метео Франс» официально признала 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений — средняя годовая температура была зафиксирована на отметке 14,5 градуса. Также в течение года был отмечен 25-процентный дефицит осадков. (TASS)