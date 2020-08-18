Во Франции станут обязательными маски в офисах

Во Франции с 1 сентября станет обязательным ношение масок на рабочем месте. Во всех офисных помещениях, где встречаются сотрудники, — кабинетах на нескольких человек, комнатах для переговоров, коридорах, помещениях для переодевания, открытых офисных пространствах — работников обяжут надевать маски, сообщило министерство труда в Париже во вторник, 18 августа. Во время работы в отдельных кабинетах на одного человека маски по-прежнему будут не нужны.

Новая мера направлена на сдерживание новой волны заражений коронавирусом SARS-CoV-2, заявила министр труда, занятости и интеграции Элизабет Борн. Одновременно правительство Франции намерено способствовать дальнейшему развитию удаленной занятости и выступило с рекомендацией использовать возможности работы из дома.

Дистанционная работа помогает сократить эпидемиологические риски и ограничить использование общественного транспорта, подчеркнула министр труда. Борн указала на необходимость защищать здоровье сотрудников и одновременно продолжать экономическую деятельность, а также на растущее число новых инфицированных в стране, наблюдаемое на протяжении последних недель. В общей сложности во Франции выявлено около 220 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 30 тысяч человек скончались от последствий инфекции. (DW)