Власти Франции наградили орденом «За заслуги» создателя сайта CovidTracker, а также других сервисов, связанных с пандемией. Соответствующее решение было опубликовано в субботу в официальном государственном вестнике республики Journal officiel.

«Декретом президента республики от 21 мая 2021 года <…> на основе отчета министерства экономики, финансов и восстановления национальным орденом «За заслуги» в исключительном порядке награждается Гийом Розье, создатель веб-ресурса, посвященного пандемии COVID-19″, — гласит заявление. В нем уточняется, что награда достается 25-летнему французу за работу на протяжении последнего года.

Розье в конце апреля 2020 года создал сайт CovidTracker, собиравший открытые данные о пандемии из официальных источников во Франции и других странах, позже появилось одноименное приложение. Он также стал известен благодаря созданию сервиса ViteMaDose, который автоматически собирает данные о доступном времени записи на вакцинацию от коронавируса, благодаря чего пользователи могли оперативно записаться на прием недалеко от дома. Около 100 добровольцев помогли наладить работу сервиса, в итоге время выполнения запросов сократилось с пяти часов до нескольких минут. Министр здравоохранения страны Оливье Веран лично объявил Розье благодарность, президент Франции Эмманюэль Макрон отметил высокую общественную пользу его работы.

Орден «За заслуги» учрежден во Франции в конце 1963 года указом занимавшего тогда пост президента Шарля де Голля. Выдается за заслуги в общественной деятельности, также за военные достижения, им могут награждаться как французы, так и иностранцы.(ТАСС)