Во Франции предъявили обвинения семи подозреваемым по делу об убийстве учителя

Судебные следователи предъявили в среду вечером обвинения семи подозреваемым по делу об убийстве учителя Самуэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Об этом сообщила в ночь на четверг парижская прокуратура по делам о терроризме.

Согласно ее сведениям, шестеро из семи задержанных обвиняются в «пособничестве в совершении убийства с террористической целью». Среди обвиняемых — двое друзей убийцы Абдулаха Анзарова — Наим Б. и Азим Е. Еще один его друг, Юсуф С., обвиняется в «причастности к террористической группировке, преследующей цели совершения терактов против людей».

Обвинение в пособничестве террористу выдвинуто и в отношении двух учеников колледжа 14 и 15 лет, за плату в €350 указавших террористу на учителя, которого тот не знал в лицо. Они оставлены на свободе под судебным надзором, несмотря на мнение прокуратуры о том, что их необходимо содержать под стражей.

Среди обвиняемых — отец одного из учеников Брахим Шнина, распространивший видеоролик с критикой в адрес учителя, показавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Обвинение также предъявлено радикальному исламистскому проповеднику Абдельхакиму Сефриуи. Они, в частности, обвиняются и в том, что своими действиями в социальных сетях указали на учителя как на потенциальную цель теракта. Все задержанные, кроме учеников, находятся во временном тюремном заключении.(ТАСС)