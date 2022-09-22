В четверг, 22 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон открыл первую французскую морскую ветровую электростанцию.

Как сообщает BFM TV, ветряные турбины новой ветроэлектростанции расположены в районе Сен-Назер, в устье Луары – самой большой реки Франции, на расстоянии 12-20 километров от побережья.

Новая электростанция имеет мощность чуть ниже 500 мегаватт и должна обеспечивать 20% потребления электроэнергии в департаменте Атлантическая Луара на западе Франции.

Этот широкомасштабный проект является основой стратегии Франции в сфере возобновляемых источников энергии и разрабатывался с 2008 года. Сейчас завершена установка 80 ветряных турбин, все они должны заработать до конца года.

На открытии электростанции Макрон подтвердил свою цель по установке 50 морских ветровых электростанций к 2050 году и выходу на показатели генерации солнечной энергии в 100 гигаватт.

На сегодня Франция значительно отстает от своих соседей в объемах использования возобновляемых источников энергии. Так, в 2020 году Франция была единственной страной в ЕС, которая не достигла порога в 23%, ее потребление возобновляемой энергии было на уровне 19,1%.

В среднем в стране проекты в сфере возобновляемых источников энергии реализуются через 5 лет. Это связано с задержками в обеспечении соблюдения законодательства об окружающей среде и энергетического права. Французский президент убежден, что страна должна ускориться.

«Другие страны успевают сделать ветрогенераторы за пять-шесть лет, поэтому мы должны двигаться вдвое быстрее», – сказал Макрон в своей речи. (УНИАН)