Во Франции избившим темнокожего продюсера полицейским предъявили обвинения

Французская прокуратура предъявила обвинения четырем полицейским, участвовавшим в избиении темнокожего продюсера Мишеля Цеклера, двое из них были заключены под стражу, другие оставлены на свободе под судебным надзором. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебные источники.

В частности, троих правоохранителей обвинили в «умышленном применении насилия со стороны лица, обладающего государственной властью», указывает агентство.

Инцидент с Цеклером произошел 21 ноября. В нарушение санитарных норм, действующих во Франции в связи с пандемией, он гулял по улице без маски. Увидев полицейскую машину, мужчина попытался скрыться от правоохранителей в своей квартире, чтобы избежать штрафа. Однако сотрудники полиции последовали за ним. Войдя в помещение, по словам потерпевшего, они начали его избивать и оскорблять. После этого инцидента продюсер подал жалобу на действия полицейских, обвинив их в «применении чрезмерного насилия» и «оскорблениях расового характера».

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил избиение полицейскими темнокожего француза и потребовал от правительства внести предложения по повышению доверия населения к сотрудникам сил правопорядка. Как стало известно в воскресенье, представители Елисейского дворца связались с пострадавшим продюсером, чтобы узнать состояние его здоровья и вновь заявить о поддержке со стороны французского лидера.(ТАСС)