Во Франции число жертв COVID-19 превысило 13,8 тысяч

Число умерших от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 13,8 тысячи человек.  Как передает РИА Новости, об этом заявил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

«В общей сложности в больницах и медико-социальных учреждениях с первого марта скончались 13 832 человека», — сказал Саломон на брифинге.

По его словам, в больницах умерли 8 943 человека, за последние сутки из жизни ушли – 353 человека. В домах престарелых от коронавируса скончались 4 889 человека, отметил он.

Во Франции подтверждены 93 790 случаев заболевания, сообщил Саломон. Это на 3 114 заразившихся больше, чем в пятницу.

| 2020-04-11T23:51:52+00:00 12 апреля 2020, 04:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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