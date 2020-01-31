Внук от деда …

Исторический споры с легкой руки президента России Владимира Путина приобрели политическую составляющую. Проблема совсем не в том, как оценивать пакт Молотова-Риббентропа, а в переносе его условий и составляющих в современность.

Секретный протокол к пакту, существование которого столь долго отрицалось в СССР и России, фактически закрепил ревизионизм границ в Европе. Начало было положено мюнхенским сговором, но пакт действительно развязал Вторую мировую войну. Тот факт, что Германия напала на Польшу первой мало что меняет. Ведь СССР поступил аналогично примерно через две недели. И совсем неприлично выглядело повторение Путиным абзаца из выступления Молотова на сессии Верховного Совета СССР о так называемом распаде польского государства и о правительстве покинувшего страну.

Интересно, что тогда в Москве сделали исключение именно для Польши. Ведь свои страны покинули правительства Чехословакии, Югославии, в дальнейшем Норвегии, Нидерландов и др. стран. С ними СССР продолжал поддерживать дипломатические отношения и никаких сложностей не испытывал.

Понятно, что тогда в октябре 1939 года нужно было хоть как-то оправдать неприкрытую агрессию, раздел суверенной страны с гитлеровской Германией, но зачем же теперь повторять то, что являлось ложью на тот момент и потом. Когда Красная армия перешла границу 17 сентября 1939 года правительство Польши готовилось к действиям по отражению нападения Германии. Кстати, в Бресте должен был располагаться главный штаб польской армии. Еще неизвестно чем бы закончилась гитлеровская авантюра нападения на Польшу, если ей предательски не ударили в спину.

Впрочем, размышлять на исторические темы в современной России просто бесполезно. История стала частью политики, и ее в виде пропагандистских атак чувствуют на себе соседние страны. От Латвии, Литвы, Эстонии до Польши и Украины. Кстати, Грузия это ощутила в 2008 году, а Азербайджан еще раньше.

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал в Белокаменной просто девятый вал истерики. «Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста»

Дальше больше. Очередную порцию возмущений в информационное пространство из Москвы запустили из-за рассказа украинского президента, что «Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро. Вместе с бойцами 322 дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь». Как смел глава украинского государства говорить о 1 Украинском фронте и не сказать, что он был частью Красной армии. Можно подумать, что, по крайней мере, на пространстве СНГ и Балтии кто-то не знает, куда входили четыре украинских, три белорусских и два прибалтийских фронта. Похоже, что это очередной повод для нападок на Украину и ее президента в преддверие будущей встречи в нормандском формате в Берлине.

Однако дело, выражаясь словами Александра Пушкина, не в споре славян между собою. Все гораздо шире и глубже. Глава комитета Государственной думы России, член партии «Единая Россия», председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов назвал Европейский союз «гитлеровской коалицией». «После того, как Великобритания вышла из Европейского союза, в ЕС практически не осталось ни одной страны, которая не была бы либо участницей нацистской оси, либо сотрудничала с фашистской Германией. Весь Европейский союз — это в прошлом гитлеровская коалиция или те, которые склонились перед ней».

Чувствуете стиль Молотова — деда российского политика. Все завоеванные гитлеровской Германией страны вроде бы несут ответственность за невозможность по разным причинам противостоять агрессии. При этом снова повторяется советский пропагандистский тезис, что на Гитлера работала вся Европа. Ну ладно, для Великобритании сделано исключение, все-таки была союзником с 22 июня 1941 года.

На самом деле, гитлеровцам не удалось наладить военное производство во Франции, Нидерландах и Бельгии. О Польше и говорить не приходится. Кое-что производилось, но на оккупированной советской территории кое-какие предприятия тоже работали.

При этом стыдливо не упоминается как себя вел белый и пушистый так называемый освободитель Европы с 23 августа 1939 года, а фактически раньше, по 22 июня 1941 года. Он не только поставлял агрессивной Германии необходимые ей материальные ресурсы, но фактически участвовал в войне на ее стороне, когда провел германские рейдеры по Северному морскому пути в Тихий океан, чтобы они разбойничали на коммуникациях Великобритании. Руководил проводкой известный советский полярник Иван Папанин. Кто наводил германские самолеты, летевшие бомбить Варшаву и другие польские города по радио из Минска. И кто разрешил германским подводным лодкам уходить от преследования британскими эскадренными миноносцами в советские порты на Баренцевом море. Как говорится, лучше бы помолчали.

Проблема в том, что история как наука в высоких московских кабинетах никого не интересует. Как и в СССР она стала инструментом политики и оправдания агрессивных замыслов и действий российского руководства.

На 9 мая намечен грандиозный парад, призванный показать милитаристскую мощь России. Подобный тому, что устраивали в гитлеровской Германии. Подведомственному народу предъявляют вставшую с колен страну, которой он должен гордиться, а не заниматься забастовками с требованием повысить заработную плату.

Однако основное предназначение всего этого исторического спора обосновать ревизионизм европейских границ. Всего того, чем занимается Россия, начиная с Кавказской войны и далее аннексией Крыма и войны на Донбассе. В этом же ряду находится вмешательство и поддержка конфликта вокруг Нагорного Карабаха и в молдавском Приднестровье.

Все это псевдоисторическое победобесие призвано закамуфлировать усиление давления на Минск и Киев. Не случайно тот же Никонов продолжая традиции своего деда заявил, что «Похоже, после этого нам с Зеленским разговаривать просто не о чем. Подобного кощунственного бреда даже Порошенко себе не позволял».

Ошибается и, как кажется, сознательно именитый внук. Бывший украинский президент высказывался аналогично нынешнему и с ним Москве тоже было разговаривать не о чем. Оно и понятно. Порошенко не собирался сдаваться на милость Кремля и теперь Зеленский продолжает сопротивляться захватническим планам главного российского начальника.

Возникла большая проблема. Бацько Лукашенко не соглашается на аннексию Беларуси и это несмотря на сильнейшее экономическое и финансовое давление. Зеленский тоже не хочет капитулировать и это в сумме портит столь благостную картину, которую рисуют в Кремле.

С Лукашенко направление действий вполне ясно. В Москве ждут, что так или иначе, но ему придется согласиться на кремлевские условия. Другого варианта там просто не представляют.

С Зеленским сложнее. Страна другая, прошла путь вооруженного отпора и почувствовала себя гораздо увереннее. Здесь Путин возлагает большие надежды на давление Парижа и Берлина на Киев. Насчет первого сомневаться не приходится. Макрон точно будет петь в унисон с Путиным. С Меркель сложнее. Она бы может и рада, но внутри страны не все поймут, а ей нужно думать о своем политическом наследстве. Слишком сильное потворство Путину по Украине неизбежно усилит позиции зеленых в ущерб христианским демократам.

К тому же в Германии, пусть и без большого желания, вынуждены считаться с позицией США. Если Китай был вынужден пойти на американские условия и отказаться от торговой войны, то Германии лучше и не начинать. Так что Берлин будет более осторожен и предпочтет держать среднюю линию.

Все в комплексе может означать либо отступление России, что пока маловероятно, либо переход к новым формам давления на соседей, вплоть до военных, пусть и ограниченных, действий.

В любом случае Украине следует быть готовой ко всему. Похоже, что в Киеве прощаются с последними иллюзиями и капитулировать не собираются.