Об этом пишет американское агентство Bloomberg, передает Укринформ.
«Прежде всего, министерство финансов США прекратило выплаты долларовых долгов с (заблокированных – ред.) счетов России в американских банках и еще больше усилило ограничения против этой страны», — отмечается в сообщении.
Когда же попытка оплаты в жесткой валюте была заблокирована, РФ нарушила условия по погашению двух выпусков облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов.
«Это приблизило часы обратного отсчета на шаг ближе к дефолту», — отмечает издание.
В то же время в международных политических и финансово-экономических кругах усиливаются прогнозы, что Россия может избегать дефолта только в течение непродолжительного времени. Так, по последним данным ICE Data Services, облигации страны уже торгуются на «глубоко проблемной территории», а страхование долга предполагает почти 90% вероятность того, что дефолт состоится в этом году.
Долларовые облигации, которые Россия пыталась оплатить рублями несколько дней назад, имеют 30-дневный льготный период. За это время Россия должна найти обходной путь или выдвинуть свой аргумент, что это не дефолт, а платеж технически был осуществлен, говорится в публикации.
«Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт, сработает дефолтный своп», – прокомментировал ситуацию главный инвестиционный директор берлинского Capitulum Asset Management Лутц Рохмайер.
Как сообщалось, последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году, но по внутреннему долгу. Наружный дефолт у страны был после революции 1917 года.
В эту субботу рейтинговое агентство S&P объявило о том, что РФ находится в состоянии «выборочного дефолта» после того, как 4 апреля страна использовала рубли для проведения платежей по долларовым облигациям.