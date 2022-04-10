Первый в нынешнем столетии внешний дефолт России выглядит «практически неизбежным» после очередной жесткой для финансовой системы страны недели.

Об этом пишет американское агентство Bloomberg, передает Укринформ.

«Прежде всего, министерство финансов США прекратило выплаты долларовых долгов с (заблокированных – ред.) счетов России в американских банках и еще больше усилило ограничения против этой страны», — отмечается в сообщении.

Когда же попытка оплаты в жесткой валюте была заблокирована, РФ нарушила условия по погашению двух выпусков облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов.

«Это приблизило часы обратного отсчета на шаг ближе к дефолту», — отмечает издание.

В то же время в международных политических и финансово-экономических кругах усиливаются прогнозы, что Россия может избегать дефолта только в течение непродолжительного времени. Так, по последним данным ICE Data Services, облигации страны уже торгуются на «глубоко проблемной территории», а страхование долга предполагает почти 90% вероятность того, что дефолт состоится в этом году.

Долларовые облигации, которые Россия пыталась оплатить рублями несколько дней назад, имеют 30-дневный льготный период. За это время Россия должна найти обходной путь или выдвинуть свой аргумент, что это не дефолт, а платеж технически был осуществлен, говорится в публикации.

«Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт, сработает дефолтный своп», – прокомментировал ситуацию главный инвестиционный директор берлинского Capitulum Asset Management Лутц Рохмайер.

Как сообщалось, последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году, но по внутреннему долгу. Наружный дефолт у страны был после революции 1917 года.

В эту субботу рейтинговое агентство S&P объявило о том, что РФ находится в состоянии «выборочного дефолта» после того, как 4 апреля страна использовала рубли для проведения платежей по долларовым облигациям.