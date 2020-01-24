Внешнеполитическое ведомство предупредило граждан Азербайджана в связи с коронавирусом

«Желающим совершить поездку в Китай гражданам Азербайджана рекомендуется быть осторожными, соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и учитывать имеющуюся в стране ситуацию».

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте МИД Азербайджана в связи с новым коронавирусом.

«Кроме того, постоянно или временно проживающим и находящимся в Китае гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется следовать объявленным в стране правилам и в связи с любой проблемой обращаться за помощью в соответствующие здравоохранительные структуры Китайской Народной Республики и посольство АР в китайском городе Пекин.

Адреса всех посольств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных странах размещены на сайте МИД Азербайджана (www.mfa.gov.az). Постоянно или временно проживающим и находящимся в Китае гражданам Азербайджанской Республики при чрезвычайных ситуациях и при других опасностях рекомендуется связываться с посольством или консульством, вставать на консульский учет», — заявили в МИД.

Ранее ВОЗ порекомендовала всем странам мира быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV.