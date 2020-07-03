Внесено исключение в запрет собираться группами более 5 человек

Внесено исключение в запрет собираться группами более 5 человек на улицах, бульварах, парках и в других местах.

Как сообщает АПА, об этом отмечается в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики от 19 июня 2020 года № 208 «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и Абшеронского района».

Согласно решению, в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах запрещено собираться в группы более 5 человек (за исключением близких родственников, т.е. родителей, бабушек и дедушек, детей, братьев и сестер).