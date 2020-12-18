ВМС США считают, что наиболее значительные угрозы исходят от России и Китая

ВМС, Корпус морской пехоты и Береговая охрана США полагают, что две наиболее значительные угрозы в настоящее время исходят от России и Китая. Об этом говорится в их совместном докладе, опубликованном в четверг на сайте организации «Военно-морской институт США», которая объединяет бывших и действующих военнослужащих ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны.

Авторы доклада «Преимущество на море» считают «Китай и Россию двумя наиболее значительными угрозами эпохе глобального мира и процветания». «Мы отдаем приоритет конкуренции с Китаем в силу его растущей экономической и военной мощи, усиливающейся агрессивности и продемонстрированного стремления к господству в своих региональных водах и переделу международного порядка в свою пользу. До тех пор, пока Китай не решит действовать как ответственная и заинтересованная сторона вместо того, чтобы хвастаться мощью для продвижения своих авторитарных интересов, он будет представлять самую всеобъемлющую угрозу для Соединенных Штатов, наших союзников и всех стран, поддерживающих свободную и открытую систему», — говорится в отчете.

В число угроз его авторы включили и «продолжающие подрывать основанный на правилах международный порядок» Иран, КНДР, а также террористические группировки и транснациональные преступные организации. В документе отмечается, что США «будут противостоять этим противникам» в координации со своими союзниками, а также «используя силы, направленные на устранение более серьезных военных угроз».

Пентагон и другие американские ведомства на протяжении многих лет утверждают, что Россия и Китай представляют угрозу. При этом Москва призывает американскую сторону отказаться от практики безосновательных обвинений и вести полноценный диалог.(ТАСС)