Власти ЮАР, проведя анализ ситуации в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, приняли решение не вводить дополнительные меры противодействия пандемии COVID-19. Об этом объявило в четверг Министерство здравоохранения ЮАР по итогам заседания Национального управляющего совета по борьбе с коронавирусом.

«Штамм коронавируса «омикрон» распространяется в стране быстрыми темпами, однако количество госпитализаций и число смертей в связи с COVID-19 остается низким», — говорится в коммюнике Минздрава, опубликованном на портале министерства. В результате в ЮАР сохранится скорректированный первый, или самый низкий, уровень карантинных ограничений из пяти возможных.

Одновременно Минздрав призвал граждан страны как можно быстрее сделать прививку от COVID-19. «В предстоящие рождественские и новогодние праздничные дни будут развернуты мобильные прививочные пункты на основных автомобильных трассах ЮАР, — подчеркнуто в документе. — Тот, кто еще не прошел вакцинацию, может это быстро сделать».