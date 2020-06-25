Власти Вены выдали жителям ваучеры на 25 и 50 евро для похода в кафе

Мэрия Вены в конце июня начала кампанию по снабжению каждого домохозяйства ваучером для посещения венского ресторана на выбор. Для одного человека предназначены 25 евро, на семью из нескольких человек выдает 50 евро. На каждую семью города администрация Вены разослала почти миллион ваучеров. Их начали бросать в почтовые ящики каждого дома на этой недел