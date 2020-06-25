Власти Вены выдали жителям ваучеры на 25 и 50 евро для похода в кафе

Мэрия Вены разослала населению ваучеры на 25 и 50 евро для одного посещения ресторана. Эта акция должна стимулировать жителей к походу в места общественного питания.
Мэрия Вены в конце июня начала кампанию по снабжению каждого домохозяйства ваучером для посещения венского ресторана на выбор. Для одного человека предназначены 25 евро, на семью из нескольких человек выдает 50 евро. На каждую семью города администрация Вены разослала почти миллион ваучеров. Их начали бросать в почтовые ящики каждого дома на этой недел