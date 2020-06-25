Власти Вены выдали жителям ваучеры на 25 и 50 евро для похода в кафе

Мэрия Вены разослала населению ваучеры на 25 и 50 евро для одного посещения ресторана. Эта акция должна стимулировать жителей к походу в места общественного питания.
Ресторанный бизнес в Вене понес крупные убытки из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Инициатива венских властей направлена на возрождение гастрономии города и поддержание местных рестораторов, пишет ТАСС.

| 2020-06-25T03:09:10+04:00 25 июня 2020, 04:04|12345 (Пока оценок нет)
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