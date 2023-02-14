Администрация президента США предупредила власти Украины, что в войне наступает решающий момент, и украинская армия должна достичь как можно больше успехов на поле боя, пока она получает большие объемы западной военной помощи. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

О том, что следующие месяцы будут критическими, украинским властям сообщили американские чиновники, посетившие Киев в январе.

Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», американские власти считают, что последний пакет западной помощи Киеву дает наилучшие шансы переломить ход конфликта. В будущем, по мнению собеседников газеты, ситуация может быть не столь благополучной, поскольку республиканцы, которые теперь контролируют Палату представителей, настроены на сокращение поддержки Украины. Неясно также, сохранятся ли на прежнем уровне поставки оружия Киеву со стороны Европы, пишет газета.

«Столько, сколько потребуется» относится к масштабам конфликта. Это не относится к сумме помощи», — заявил один из собеседников изданию.

«Мы будем и дальше им объяснять, что не можем делать абсолютно все в течение неопределенного времени», — цитирует газета высокопоставленного чиновника правительства США. (svoboda.org)