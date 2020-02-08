Власти США эвакуировали из Уханя 800 граждан

Власти США эвакуировали из китайского Уханя более 800 своих граждан и их родственников на фоне вспышки коронавируса. Об этом 8 февраля пишет TACC со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента Штатов Морган Ортэгус.

Она подчеркнула, что все эвакуированные лица проходят проверку у специалистов федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее в этот же день стало известно, что гражданин США cкончался в Ухане от коронавируса — он стал первым американцем, не сумевшим победить болезнь.

Днем ранее самолеты с эвакуированными из Уханя американцами задержали в Канаде и Соединенных Штатах из-за появления симптомов инфекции у двух пассажиров.

26 января Госдепартамент заявил о планах эвакуировать сотрудников своего генконсульства в Ухане. Также ведомство выразило готовность вывезти из КНР ограниченное число соотечественников. Правительство Китая пообещало посодействовать в этом. На той же неделе США эвакуировали из Уханя около 200 сотрудников своего консульства, членов их семей и других американцев.

30 января Госдеп разрешил частичную эвакуацию сотрудников посольства своей страны в Пекине и консульствах в Китае. Гражданам, которые находятся в этой азиатской стране, рекомендовалось рассмотреть возможность выезда из нее.

На следующий день, 31 января, американское внешнеполитическое ведомство включило Китай в список стран с самым высоким, четвертым, уровнем опасности и рекомендовало отменить поездки туда из-за коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась на другие страны, в том числе на Австралию, Японию, Южную Корею, КНДР, Сингапур, Малайзию, США, Францию, Канаду, Филиппины, Украину и Россию.

По состоянию на 8 февраля, число заразившихся в Китае превысило 34,5 тыс., погибли 722 человека (iz.ru)