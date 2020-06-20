Власти Пекина за неделю протестировали на коронавирус почти 2,3 млн человек

Власти китайской столицы протестировали за неделю на коронавирус из-за вспышки на оптовом рынке  «Синьфади» около 2,3 млн жителей. Как сообщает РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил замглавы Отдела пропаганды городского комитета Коммунистической партии Китая Чжан Цян.

«13 июня из-за массовой вспышки коронавируса и быстрого распространения заболевания Пекин инициировал широкомасштабное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса. К 06:00  20 июня тестирование прошли 2,3 млн человек», — указал он.

Как заявили власти, 40 жилых комплексов закрыты на карантин — их жителям запрещено покидать дома.

За минувшую неделю власти увеличили масштабы тестирования с 8 до 500 тыс. в сутки.

| 2020-06-20T17:34:21+04:00 20 июня 2020, 17:34|12345 (Пока оценок нет)
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