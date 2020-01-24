Власти Палестины заявили, что могут отвергнуть «сделку века» США

Власти Палестины отвергнут американский план ближневосточного урегулирования, известный как «сделка века», если он будет нарушать международное законодательство, заявил официальный представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 января встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Если эта сделка будет объявлена на основе уже отвергнутых формул, власти (Палестины) объявят серию мер для защиты наших законных прав», — приводит слова представителя Аббаса палестинское агентство ВАФА.(РИА Новости)