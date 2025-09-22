Правительство Японии, которое сейчас не планирует признавать Палестину, ставит перед собой вопрос не о том, делать ли это, а о том, когда это сделать. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя решение части государств о признании государственности Палестины.

«Для нашей страны вопрос заключается не в том, признавать ли ее как государство, а в том, когда это сделать. Исходя из этого, мы будем внимательно следить за изменением ситуации в будущем и тщательно рассматривать этот вопрос», — сказал он.