Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск против России

Власти Нидерландов направят в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с ее ролью в уничтожении в 2014 году лайнера, выполнявшего рейс MH17. Соответствующее сообщение в пятницу, 10 июля, появилось на официальном сайте правительства страны. «Высшим приоритетом для правительства было и остается стремление к достижению справедливости в отношении 298 человек, погибших при уничтожении лайнера. Передавая дело в ЕСПЧ, мы делаем еще один шаг в этом направлении и приближаемся к цели», — заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Своим иском правительство намерено поддержать родственников жертв авиакатастрофы, которые также ранее обратились в ЕСПЧ.

Как отмечается в документе, в ЕСПЧ будет передана вся имеющаяся у голландских властей информация о гибели Boeing 777 над Донбассом. Амстердам также поставит в известность Совет Безопасности ООН.

«Правительство придает большое значение продолжению встреч с Россией по вопросу ответственности государства. Цель этих встреч состоит в том, чтобы найти решение, которое воздаст должное огромным страданиям и ущербу, причиненному уничтожением самолета рейса MH17», — указывается в сообщении. (DW)