Министерство охраны окружающей среды КНР опровергло информацию американского телеканала CNN об утечке радиации и повышении уровня излучения вокруг АЭС «Тайшань». Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении этого ведомства.

«Повышение уровня радиации в первом контуре и инциденты с утечкой радиации — это абсолютно разные вещи, которые не имеют ничего общего», — отмечается в документе. «Первый контур находится внутри реактора. Нужно только выполнять требования по уровню давления в системе теплоносителя реактора и герметичности защитной оболочки, тогда не будет никаких проблем с утечкой радиации в окружающую среду, однако эти два барьера безопасны», — сказано в заявлении.

«К настоящему времени средства мониторинга и контроля радиационного излучения в районе АЭС «Тайшань» не показывают каких-либо отклонений в радиационной обстановке, показания находятся в пределах фонового излучения, каких-либо выбросов также не зафиксировано», — отметили в министерстве.

«Государственное управление по ядерной безопасности утвердило технические нормы по предельному значению радиационной и химической удельной активности благородных газов для теплоносителя в первом контуре АЭС «Тайшань». Эти значения необходимы для управления ее работой и не имеют отношения к обнаружению радиоактивного излучения вне станции, поэтому информация телеканала CNN концептуально неверна», — сказано в документе.