Власти Китая на несколько часов заперли более 30 000 человек в шанхайском Disneyland’е из-за одной посетительницы, которая якобы имела положительный тест на коронавирус, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 октября. Женщина, по разным сообщениям, либо имела положительный тест на коронавирус, либо контактировала с заболевшим. Все 33 863 человека, находившиеся в парке, прошли тестирование на коронавирус — у всех тест показал отрицательный результат.

Кроме того, шанхайский Disneyland был закрыт для посещений с 1 по 2 ноября включительно. Также будут закрыты рестораны, магазины, отель и другие объекты на территории Disneytown.