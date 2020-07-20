Власти Испании решили отменить военный парад по случаю Национального дня

Министерство обороны Испании решило отменить традиционный военный парад по случаю Национального дня Испании, который был намечен на 12 октября. Об этом сообщила в понедельник газета El Pais.

По ее информации, решение властей страны связано с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместо шествия может быть организовано более скромное мероприятие в королевском дворце в Мадриде.

Ежегодно 12 октября в испанской столице проводится крупный военный парад, на котором присутствуют члены королевской семьи, правительства, представители региональных властей. Праздник призван увековечить роль государства в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как национальный праздник с 1958 года.